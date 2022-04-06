台開控吳子嘉竊取公司財物 邱于芸已提告

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（中央社記者賴言曦台北6日電）台開公司今天指控，前台開副董事長吳子嘉3日竊取台開公司及子孫公司傳票、主機設備及相關文件等財物，台開董事長邱于芸今天已提告吳子嘉等人。

台開今天發布新聞稿表示，吳子嘉等人3日透過乙久利搬家公司竊取台開財物，當晚雖經大樓管理中心人員發覺並轉知台開報警處理，但台開人員及承辦警員趕到時，只在大樓地下室查獲一車贓物，另一車贓物則由前台開財務長郭福進帶領載送至兆基管理顧問公司藏放，包括台開及子孫公司傳票、電腦設備等文件都遭竊。

台開表示，邱于芸已於今天前往台北地方檢察署，針對吳子嘉、郭福進、福委會主委黃國峰及乙久利搬家公司提起加重竊盜罪告訴，並請求先行發動強制處分權取回所有物品，以維護台開權益。

台開表示，另查3月15日經濟部商業司核發的變更事項登記表，發現吳子嘉送出的變更事項中有多項重大瑕疵。

台開稱，「經濟部商業司不僅未要求補正，復迅以核准，此項異常，其中是否受有壓力而做出瀆職行為」，後續衍生出對台開一連串的損害，台開也將對商業司提出損害賠償及要求調查不法情事。

台開表示，從1月26日至今，台開所有商場的現金收入及金流皆呈現不明狀態，台開鄭重呼籲經濟部立即停止吳子嘉申請的其餘子孫公司不法變更，以維護公司治理正義。

截至晚上10時發稿前，中央社記者多次致電吳子嘉，但並未取得回應。（編輯：張良知）1110406