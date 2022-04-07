研華3月營收首破60億元 單月與第1季同寫新高

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（中央社記者吳家豪台北7日電）工業電腦廠龍頭研華受惠於電動車、風電等新能源需求，今天公布3月合併營收新台幣61.04億元，月增30.6%，年增21.31%，單月營收首度突破60億元大關、改寫新高。

研華累計今年第1季合併營收達161.61億元，年增22.79%，同創歷史新高。

研華3月營收以區域別來看，北美及新興市場最強勁，分別年增32%及126%；歐洲、日本及台灣市場營收年增雙位數百分比。事業群方面，3月以應用電腦事業群、服務物聯網事業群及物聯雲事業群表現最佳，營收分別年增95%、86%及19%。

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研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙透過新聞稿表示，各主要市場景氣穩健復甦，以及全球綠能趨勢帶動電動車、風電等新能源相關需求強勁，推升研華第1季營收再創新猷，整體表現優於先前預估。研華3月接單/出貨比值（B/B Ratio）為1.39，累計第1季B/B Ratio為1.37，訂單去化狀況逐步改善。

展望第2季，陳清熙說，受惠於工廠自動化、智慧節能環保、智慧城市等應用蓬勃發展，終端市場需求強勁，但關鍵物料缺口及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情不確定性的挑戰猶在。研華持續以替代料或調整設計等方式因應，並啟動昆山與林口兩地生產調控作業，將整體物料、產能和出貨影響降至最低。（編輯：黃國倫）1110407