中國疫情再起 亞電：短期影響出貨動能

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（中央社記者江明晏台北7日電）亞洲電材3月合併營收新台幣1.65億元，雖中國境內COVID-19疫情再起，深圳、上海陸續封城管制，影響出貨動能，但終端需求持續且優化產品結構有成下，亞電3月營收仍年增7.89%。

亞電累計第1季營收4.32億元，較去年同期略減3.46%。

亞電指出，3月中旬華南深圳一帶率先封城，使得部分位於當地的客戶因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫政策而停工，影響客戶庫存消耗與拉貨動能。月底上海浦東、浦西一帶陸續實施防疫管制，由於上海為華東地區重要轉運樞紐，直接影響亞電產品出貨動能，然在終端需求持續穩定成長下，亞電3月營收仍年增7.89%。

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展望2022年，亞電維持審慎樂觀看法，4月起昆山亦因疫情配合當地政府管制停工至4月8日，然旗下昆山廠因備有宿舍設施，可安排員工就地住宿、進廠生產，維持急迫與必要訂單產能，加上東台廠並未停工管制，亞電可適時調度產能。

亞電預期，4月中下旬起，出貨與物流情況將逐步回穩，樂觀終端消費需求仍存在並穩定成長，同時持續開拓消費電子以外產品應用，其中又以高階領域為重點拓展對象，包括醫療、車用、工控等相關市場，以期能推升集團產品地位，創造更高營運表現。（編輯：楊蘭軒）1110407