晶華、雲品3月營收回暖 審慎應對新一波疫情

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（中央社記者江明晏台北8日電）飯店股陸續公布營收，晶華3月合併營收年減0.12%，但如不計股權移轉的達美樂，則年增12.7%；雲品3月營收年增21%，主要受惠於住房穩定及宴會營收回穩。展望今年第2季，面對本土疫情升溫，業者審慎應對。

晶華公告3月合併收入新台幣4.55億元，比去年同期減少0.12%，月增3.88%，主要因3月仍受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響餐飲收入；另外，自2021年9月起，達美樂因股權移轉不再計入晶華的營收，如不含達美樂，與去年同期比較則增加12.7%。

累計前3月，晶華營收為14.21億元，比去年同期減少8.14%，如不含達美樂則增加6.6%。

面對本土疫情出現擴大跡象的挑戰，晶華國際酒店集團持續為消費者的健康嚴格把關，展望後市，也推出多種住房方案，增添集團營運動能。

晶華強調，集團疫情期間率先不裁員，不減薪並建議政府超前部署實施員工薪資補貼、開設企業培訓專班、減免稅金以紓緩觀光服務業所受到的衝擊。

雲品3月合併營收1.73億元，年增21％；累計第1季合併營收為5.45億元，較去年同期增加7％。

雲品指出，3月受惠於雲品溫泉酒店住房成績穩定且維持高價，以及君品Collection宴會平台營收回穩，加上因疫情所遞延的宴會與外燴訂單大量回歸，3月的週五與週末幾乎是一廳難求，故在農曆年後的傳統宴會淡季有優於預期的獲利表現。

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此外，與雲品合作的台中蘭克斯特於4月上旬正式開幕，宴會訂單並滿至2023年第1季。

展望今年第2季，儘管國內疫情似有復甦，雲品仍持審慎應對的態度，4月適逢清明連續假期帶動國旅需求增溫，旗下日月潭雲品溫泉酒店也保持高房價的表現，國旅的市場需求有延續週末例假日暢旺的氛圍，而去年遞延的婚宴與企業宴席，也逐步恢復辦理，未來觀光業市況則需視國內疫情發展，以及依照政府的防疫策略走向而有不同發展。（編輯：楊蘭軒）1110408