森崴能源3月營收月增3成 現增定價每股88元

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（中央社記者潘智義台北8日電）正崴集團子公司森崴能源今天公布3月及第1季營收，受惠於工程款完工比率認列，3月營收達新台幣3.84億元，較2月成長32.8%；累計第1季營收8.19億元，年增33.8%。

森崴能源新聞稿指出，為配合公司日後營運規模不斷擴大及挹注子公司厚實資本，董事會日前決議現金增資發行普通股5000萬股，發行價格每股88元。現增認股基準日為4月21日，最後過戶日為4月16日，停止過戶期間為4月17日至21日。

國發會3月底公布台灣2050淨零排放路徑圖，路徑圖預告台灣30年後的整體用電量，將從現在的2700多億度增至5731億度，激增近1倍。2050年時，台灣的再生能源發電占比，將高達6至7成。這項淨零轉型計畫，未來8年政府將投入9000億元預算，估計將帶動4兆元以上民間投資。

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近期國內綠電市場供不應求，森崴能源表示，旗下子公司富威電力為國內最專業的綠電售電業者，協助南亞科、群聯等竹科半導體企業綠電轉供，全台已累計轉供80多個壉點，為業界轉供據點最多。

森崴能源統計，去年營收、獲利均創歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）3.78元，每股擬配發2.68258元，採「股息各半」，現金及股票股利各1.34129元，優於去年的1元現金股利。（編輯：張良知）1110408