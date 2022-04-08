更多編輯台推薦新聞：
上海封城阻礙買菜路 防疫模範生徘徊及格線邊
兩岸

上海封城阻礙買菜路 防疫模範生徘徊及格線邊

「我的室友帥哥學長」帶路 工程師意外畫出網漫人生
文化

「我的室友帥哥學長」帶路 工程師意外畫出網漫人生

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國動態清零失靈 單日新增病例數連續第5天破2萬
首頁 / 證券

森崴能源3月營收月增3成 現增定價每股88元

2022/4/8 20:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北8日電）正崴集團子公司森崴能源今天公布3月及第1季營收，受惠於工程款完工比率認列，3月營收達新台幣3.84億元，較2月成長32.8%；累計第1季營收8.19億元，年增33.8%。

森崴能源新聞稿指出，為配合公司日後營運規模不斷擴大及挹注子公司厚實資本，董事會日前決議現金增資發行普通股5000萬股，發行價格每股88元。現增認股基準日為4月21日，最後過戶日為4月16日，停止過戶期間為4月17日至21日。

國發會3月底公布台灣2050淨零排放路徑圖，路徑圖預告台灣30年後的整體用電量，將從現在的2700多億度增至5731億度，激增近1倍。2050年時，台灣的再生能源發電占比，將高達6至7成。這項淨零轉型計畫，未來8年政府將投入9000億元預算，估計將帶動4兆元以上民間投資。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

近期國內綠電市場供不應求，森崴能源表示，旗下子公司富威電力為國內最專業的綠電售電業者，協助南亞科、群聯等竹科半導體企業綠電轉供，全台已累計轉供80多個壉點，為業界轉供據點最多。

森崴能源統計，去年營收、獲利均創歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）3.78元，每股擬配發2.68258元，採「股息各半」，現金及股票股利各1.34129元，優於去年的1元現金股利。（編輯：張良知）1110408

延伸閱讀
森崴能源去年每股賺3.78元 擬配股利2.68258元
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載