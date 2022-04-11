聯強3大業務加持 首季營收再度突破千億大關

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（中央社記者吳家豪台北11日電）3C通路商聯強受惠於元件、商用加值、消費性業務挹注，今年第1季合併營收達新台幣1005億元、年增16%，連續3季站上千億元大關，也是上半年首次單季營收破千億元。

聯強今年1月營收達336億元，年增7%；2月雖工作天數較少，營收仍來到266億元，年增逾20%；3月營收達404億元，年增0.4%，創歷史次高。3月元件、商用加值與消費性業務同創同期新高，印尼與紐澳地區業務也創高。

聯強發布新聞資料指出，今年第1季整體大環境雜音不斷，但聯強營收表現依然強勁，政府、企業與終端用戶對資訊產品的剛性需求目前並未受到影響，只要供貨狀況好轉，通路拉貨動作還是相當積極。

聯強近年也加速布局營運服務平台，獲得上下游供應商及客戶擴大採用，帶動聯強市占與營收持續提升。

另外，半導體材料通路商華立自結3月合併營收70.4億元，月增35.3%，年增19.1%，創史上單月次高；累計第1季營收達195.1億元，年增19.8%，改寫單季新高。

華立表示，在5G、人工智慧（AI）、高效能運算、電動車等新興科技帶動下，華立半導體先進製程關鍵耗材、IC載板製程用高解析度乾膜及鋰電池上游材料等產品出貨動能強勁，並跨足綠電產業，太陽能電廠建置容量已達54MW（百萬瓦），推升業績維持高檔。（編輯：楊凱翔）1110411