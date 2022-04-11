聯發科、群聯營運旺 3月及第1季營收同創新高
2022/4/11 17:54
（中央社記者張建中新竹11日電）手機晶片廠聯發科與記憶體控制晶片廠群聯營運表現亮麗，兩家公司3月及第1季營收同創歷史新高紀錄。
隨著工作天數回升，加上5G手機晶片出貨暢旺，聯發科3月營收突破新台幣500億元關卡，竄高至591.8億元，月增47.84%，年增47.41%。
聯發科第1季營收1427.11億元，超越原訂第1季營運目標1312億至1415億元，季增10.92%，也較去年同期增加32.1%。法人表示，除5G晶片出貨強勁，新台幣匯率貶值也是聯發科第1季營收表現優於預期的一大動力。
群聯受惠工規控制晶片出貨量持續穩定成長，PCIe固態硬碟（SSD）控制晶片總出貨量年增近80%，創單月歷史新高，推升3月營收攀高至63.8億元，月增20.2%，年增23.34%。
群聯第1季營收171.06億元，年增32.73%，同創單季營收歷史新高。群聯執行長潘健成表示，鎧俠（KIOXIA）與威騰（WD）第1季發生合資廠半導體原物料污染事件，停工約1.5個月，預期第2季至第3季儲存型快閃記憶體（NAND Flash）模組可能供給短缺，並掀起新一波漲價潮。（編輯：黃國倫）1110411
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