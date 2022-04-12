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嘉鋼4月漲價8%至10% 訂單能見度到第4季

2022/4/12 13:30
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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）鑄件廠嘉鋼精密訂單能見度可看到第4季，到第3季訂單滿載，4月起調漲鑄件產品價格約8%至10%，部分產品漲幅超過20%，漲價效益預估5月發酵。

嘉鋼副董事長兼總經理曹恆健今天中午與媒體聚會表示，嘉鋼去年第2季末開始訂單滿載，目前能見度看到今年第4季，到第3季訂單已經滿載，目前在手訂單規模約新台幣3億元，去年資本支出約新台幣4000多萬元提升台灣廠自動化設備。

因應原物料價格和運費上漲，曹恆健指出，嘉鋼4月起已經針對鑄件產品漲價，平均漲幅在8%至10%，部分產品漲幅超過20%，預估5月發酵。

展望中國大陸產能布局，曹恆健指出，目前嘉鋼在江蘇太倉和鹽城產能不受COVID-19疫情影響，江蘇太倉廠持續獲利，預估今年下半年鹽城新廠出貨可望發酵，目前台灣和中國大陸產能比重約6比4，預估鹽城新廠產能提升後，兩地之間產能比重將成為4比6。

嘉鋼預估，鹽城新廠最大產能加入後， 集團年產能可到4萬多噸，目前嘉鋼年產能約2萬多噸，其中台灣廠年設計產能1.4萬噸，江蘇太倉廠年設計產能約7200噸，鹽城廠2023年年產能最大可到3萬噸，以鑄造和加工為主。

曹恆健指出，鹽城新廠內產品應用，車用占比估約3成，主要鎖定中國大陸電動車傳動軸、殼體、箱體等鑄造件，另外6至7成應用在農業機械領域。

展望今年營運，曹佑健預估，今年嘉鋼台灣廠出貨可增加1成，中國大陸江蘇太倉廠產能滿載。法人預期，嘉鋼今年業績有機會站上新台幣11億元，較去年9.85億元成長1成以上，第2季有機會轉盈，明年業績目標站上15億元。

嘉鋼持股比重56%子公司中佑精密材料持續研發金屬粉末產品，副總經理王正欽指出，中佑精密材料布局被動元件磁性粉末，主要客戶以台灣電感元件廠為主，去年底開始送樣給美國電感廠客戶，今年有機會切入美系客戶。

嘉鋼主要產品包括油壓零件、產業機械、農機零件、汽機車零件等鑄件產品，去年農業機械應用比重34%，產業機械占比約31%，油壓機械占比約23%，車用和其他零件占比約5%；去年日本客戶占比約42%，亞洲區客戶占比約36%，美洲區占比約9%。

法人指出，農業機械和產業機械鑄件產品毛利率較高，嘉鋼日本客戶以農機、油壓、建築機械等為主。（編輯：趙蔚蘭）1110412

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