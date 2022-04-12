力積電首季每股賺1.85元創新高 前3季產能滿載

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（中央社記者張建中新竹12日電）晶圓代工廠力積電第1季毛利率突破5成關卡，達51%，稅後淨利新台幣66.22億元，創歷史新高，每股純益1.85元。總經理謝再居表示，第2季及第3季產能維持滿載。

力積電下午舉行線上法人說明會，公布第1季營運結果。受惠成熟製程晶片產能供不應求，力積電第1季晶圓銷售價量齊揚，季營收首度突破200億元關卡，達207.08億元，創單季營收歷史新高紀錄。

力積電第1季毛利率攀高至51%，較去年第4季的48%拉升約3個百分點，稅後淨利66.22億元，創單季獲利歷史新高，每股純益1.85元。

謝再居表示，驅動IC及影像感測器等部分產品需求鬆動，力積電提高電源管理晶片及混合訊號等產品因應，第2季及第3季產能仍將維持滿載。

隨著記憶體與邏輯產品價格陸續調漲，謝再居說，今年產品平均售價將較去年揚升約3%至5%。而受惠產品價格調漲、生產效率提升，及新台幣匯率貶值，力積電下半年毛利率可望較上半年再上揚數個百分點。

至於銅鑼新廠方面，謝再居表示，新廠建廠進度受缺工、缺料影響，較規劃進度延遲約2個月，預期在明年1月裝機，第1季小量試產，全年營收貢獻有限，2024年可望較大貢獻。今年資本支出將約15億美元。（編輯：楊凱翔）1110412