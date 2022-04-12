網家子公司策略投資喬睿科技 擴張金融科技版圖

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（中央社記者吳家豪台北12日電）電商集團PChome網路家庭今天代子公司廿一世紀宣布，擬透過股份交換與策略投資新台幣9.4億元合併金流服務業者喬睿科技，攜手擴張金融科技版圖。

網家發布重大訊息說明，喬睿每1股普通股換發廿一世紀新發行的普通股約3.26609452股，基準日暫定今年7月29日。本案完成後，廿一世紀將成為喬睿主要股東，期借重喬睿於台灣金流服務市場的地位，積極擴張行動支付、BNPL（先享後付）與金流相關產品，提供更便捷的金融科技服務。

網家透過新聞稿指出，喬睿創立於2015年，旗下TapPay支付系統有超過萬家客戶採用，2021年處理交易總金額超過新台幣500億元，服務範圍涵蓋台灣、馬來西亞、泰國等東南亞國家。

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網家表示，此交易案完成後，喬睿將持續經營並優化其現有業務，並保障客戶權益不受影響。喬睿共同創辦人莊凡頡與廖宗綸將持續擔任現有職務，並透過集團資源整合，全力加速國際市場發展。另為實現網家集團長期策略發展目標，莊凡頡也將於廿一世紀擔任重要管理職位。

目前廿一世紀旗下包括拍錢包與BNPL產品已累計近200萬使用者，將持續拓展馬來西亞、泰國等海外市場，並預計今年底於日本推出金流服務，擴大用戶與營收規模。（編輯：黃國倫）1110412