上緯看好風力葉片回收市場 開發可回收材料

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北12日電）上緯投控董事長蔡朝陽今天在線上法人說明會表示，2030年全球每年廢棄葉片將達40萬噸，2050年將達200萬噸，看好可回收風力葉片市場，開發可回收熱固材料因應。

上緯今天發表創新產品可回收熱固材料「EzCiclo易可收」、「CleaVER可立解」。「EzCiclo易可收」是可回收的基礎環氧樹脂，解決了自1930年代熱固性複合材料（thermosetting）發明以來的回收問題。

蔡朝陽說明，可回收熱固材料在降解回收過程無廢溶劑，如酸、鹼及廢氣、不造成污染，回收過程極低碳足跡，可重複使用在原來應用領域，不改變原有工藝製程，並符合歐盟RoHS（Restriction of Hazardous Substances，限制有害物質）、REACH（Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals，化學品註冊、評估、授權及限制法規）。且其可應用的產業非常廣泛，不僅風電領域，只要是會使用到基礎環氧的應用，都可以採用。

他強調，風機葉片退役產生的環保議題近幾年在國內外炒得沸沸揚揚，收拾退役下來的風機葉片，全世界目前多數仍選擇以掩埋、焚燒最便宜的方式處理，但這兩種最省事的處理方式卻帶來新的環境議題，且治標不治本，無法解決根本之痛。

蔡朝陽說，上緯自2015年即投入可回收環氧樹脂研究，2019年熱塑性環氧產品（TP）已在鞋材商品化；而新開發的EzCiclo則保有熱固性環氧樹脂的物化性、加工特性等優點，更能以極低的回收碳足跡過程，將回收物重複使用在原來應用領域，為100%循環再利用的全球革命性創新產品，適合風力葉片使用。

除EzCiclo外，上緯也在碳捕捉、再利用及封存、碳纖複材低碳回收技術投入資源，致力碳中和的減碳。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

上緯投控統計，110年第4季合併營收為新台幣29.2億元，較第3季增加23.13%。第4季毛利率12.6%，較第3季增加4.12個百分點。歸屬於母公司淨利為1.03億元，稅後每股盈餘為1.11元，較第3季轉虧為盈。

上緯投控110年度合併營收為107.1億元，年增8.54%；毛利率12.51%，年減5.16個百分點，主要受原材料成本上漲影響。全年歸屬於母公司淨利為1.86億元，年減70.3%。110年稅後每股盈餘為2.01元，年減4.81元。（編輯：楊蘭軒）1110412