立陶宛生技美妝公司Biok Lab進軍台灣 4月底前上市

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在波羅的海地區具領導地位的立陶宛生技美妝公司Biok Lab即將進軍台灣，打頭陣的是口腔護理品牌eco denta系列產品，4月底前將在400多家線上和實體店面上架， 駐立陶宛代表黃鈞耀（右一）近日前往公司廠房參觀，並與執行長日尤巴（左一）交流。（駐立陶宛代表處提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 111年4月12日

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（中央社記者陳韻聿倫敦12日專電）立陶宛與台灣的關係去年起加速發展，引發北京不滿並施壓立國企業，包括生技美妝公司Biok Lab。不過，Biok Lab即將進軍台灣，打頭陣的是口腔護理品牌eco denta系列產品，4月底前將在400多家線上和實體店面上架。

Biok Lab進軍台灣曾獲駐立陶宛代表處協助。駐立陶宛代表黃鈞耀近日前往公司參訪，了解其產品的研發、生產、管理等細節。黃鈞耀並與Biok Lab執行長日尤巴（Norbertas Žioba）等人討論台灣與立陶宛市場相關議題，雙方都期待台立貿易關係持續成長。

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Biok Lab由5位生物化學家於1988年成立，在波羅的海美妝護理相關產品研發生產商中具領導地位，產品也行銷中、西歐地區，並在德國、法國、義大利、波蘭、西班牙等國有多項獲獎紀錄。Biok Lab的產品講究使用天然、有機成分及先進生物科技。

全台灣首間「立陶宛商品展示中心」今天在台北世貿一館開幕，呈現立陶宛具競爭優勢的5大產業製品，包括食品、雷射、木材、琥珀及生技產品，總計22個品牌、200項產品。黃鈞耀在開幕典禮期間透過視訊提到Biok Lab的產品即將在台上市。（編輯：黃自強）1110412