上市公司3月營收年增14% 航運油電營造業成長

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（中央社記者潘智義台北12日電）台灣證券交易所今天公布，全體上市公司3月營收新台幣3兆5745億元，年增14.11%；營收成長公司622家，衰退公司341家，營收成長主要產業為航運業、油電燃氣及建材營造業。

證交所統計，全體上市公司累計1至3月營收總計9兆8040億元，較去年同期成長1兆1182億元，增幅12.87%；營收成長公司共640家，衰退公司共323家。

證交所表示，全體上市公司3月營收成長較大的產業中，航運業因疫情影響供需失衡，導致貨運需求成長及運價上漲；油電燃氣業受原油價格上漲影響，帶動產品價格上漲；建材營造業因建商建造案量大且營建成本上升，使3月營收較去年同期成長。

另外，3月營收衰退較大的產業中，金融保險業因保險業務淨收益減少；玻璃陶瓷業受中國當地房地產景氣下修，且施工受疫情影響，導致玻璃銷售量及銷售價格均下降；橡膠工業因疫情趨緩，下游手套廠訂單銳減，且車用輪胎受車用晶片不足等因素影響，導致3月營收較去年同期衰退。

另外，全體上市公司1至3月累計營收成長前3名產業為航運業、油電燃氣業及半導體業，半導體業主要受5G晶片及車用晶片等市場需求影響；衰退趨勢產業為金融保險業、橡膠工業及汽車工業，其中，汽車工業因晶片短缺影響供應。

證交所指出，至3月底止，本國及第一上市公司分別為887家及76家，共計963家，皆已於4月11日前完成3月營收申報作業。（編輯：張良知）1110412