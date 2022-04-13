更多編輯台推薦新聞：
美國3月CPI飆8.5%通膨加劇 舊金山民眾深陷付不起危機
國際

美國3月CPI飆8.5%通膨加劇 舊金山民眾深陷付不起危機

烏克蘭男孩寫家書給亡母：謝謝妳給我人生最棒9年
國際

烏克蘭男孩寫家書給亡母：謝謝妳給我人生最棒9年

陽明交大研發中藥淨冠方 預防COVID-19、減輕症狀
生活

陽明交大研發中藥淨冠方 預防COVID-19、減輕症狀

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA看這裡
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

盟立搶半導體自動化系統商機 營收逐年看升至2027年

2022/4/13 12:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹13日電）自動化設備系統業者盟立積極搶攻半導體市場，預期至2027年半導體自動化系統營收可望逐年成長，將是長期營運成長動能。

盟立在半導體領域以空中走行式無人搬送車（OHT）與半導體潔淨室晶圓儲存設備等為核心，提供整廠自動化物流系統。

盟立目前與客戶的規劃案是以整廠自動化系統整合模式為主，盟立預期，至2027年半導體自動化系統營收可望逐年成長，將是長期穩定的營運成長動能。

受惠新應用驅動面板廠擴廠，連帶帶動面板自動化物流系統需求能見度提高，盟立自2021年第4季已開始陸續接單，2022年接單樂觀，現有訂單排程已至2023年第2季，2024年需求可望保持穩定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

至於智慧物流部分，盟立已獲得大型電商平台、超商物流及電子代工服務製造廠智慧物流的整廠系統整合訂單，2022年將跨入大型冷鏈物流系統，預期至2025年智慧物流系統市場整體需求將維持高檔。

只是盟立近期營運面臨挑戰，包括疫情及俄烏戰爭可能影響原物料價格上漲，各國政府疫情管制措施將影響人力、設備投入及搬入的進度延後，控制器等主要零組件也將受到晶片供貨短缺影響。（編輯：翟思嘉）1110413

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載