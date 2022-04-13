盟立搶半導體自動化系統商機 營收逐年看升至2027年

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（中央社記者張建中新竹13日電）自動化設備系統業者盟立積極搶攻半導體市場，預期至2027年半導體自動化系統營收可望逐年成長，將是長期營運成長動能。

盟立在半導體領域以空中走行式無人搬送車（OHT）與半導體潔淨室晶圓儲存設備等為核心，提供整廠自動化物流系統。

盟立目前與客戶的規劃案是以整廠自動化系統整合模式為主，盟立預期，至2027年半導體自動化系統營收可望逐年成長，將是長期穩定的營運成長動能。

受惠新應用驅動面板廠擴廠，連帶帶動面板自動化物流系統需求能見度提高，盟立自2021年第4季已開始陸續接單，2022年接單樂觀，現有訂單排程已至2023年第2季，2024年需求可望保持穩定。

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至於智慧物流部分，盟立已獲得大型電商平台、超商物流及電子代工服務製造廠智慧物流的整廠系統整合訂單，2022年將跨入大型冷鏈物流系統，預期至2025年智慧物流系統市場整體需求將維持高檔。

只是盟立近期營運面臨挑戰，包括疫情及俄烏戰爭可能影響原物料價格上漲，各國政府疫情管制措施將影響人力、設備投入及搬入的進度延後，控制器等主要零組件也將受到晶片供貨短缺影響。（編輯：翟思嘉）1110413