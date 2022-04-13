投信：台股本益比低於10年平均 已跌出好買點

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（中央社記者韓婷婷台北13日電）日盛投信今天舉行第2季投資展望線上記者會，日盛台股研究團隊指出，目前台股本益比約當13倍，低於10年平均，已經跌出好買點，加上有新台幣2.5兆元的股息資金活水當後盾，物美價廉就是最大利多。

日盛投信表示，全球經濟持續擴張，企業營收獲利基本面仍屬成長，只是當前有通膨高升導致貨幣緊縮議題，使過去一年表現壓抑的債市更顯壓抑，股市則在投機退潮與地緣政治風險推波助瀾下呈現修正，今年以來，金融市場波動升溫，股債同跌；預估2022年台股在資金活水、企業獲利、物美價廉，加上科技長線趨勢等四大面向正向發展下，已跌出好買點。

展望2022年第2季趨勢浪潮（MEGA trend），日盛投信建議掌握「4I」投資原則，在市場波動時期，逢低布局，將可提高長線收成的契機。

日盛投信指出，所謂「4I」，首先為Inflation & Rate Hike 通膨升息，投資人須審慎評估通膨與隨之而來的利率風險，在此建議仍以偏「股」配置、力抗通膨；其次是Political Incident 地緣事件：回顧歷史，非經濟衰退帶來事件性下跌，都是「低點布局、長期收成」良機。

第三為Information Tech 科技為王：綠電與科技仍是各國政府政策性支持的長線趨勢，其中「智能車」結合兩大潮流，成為最具未來性的產業；第四為Net Income 獲利實力：逢跌布局首選基本面優異的股市，越股、台股投資價值相對優異。

日盛投信投資研究團隊表示，2021年全球企業營運脫離疫情陰霾自谷底翻升，獲利基期較低促使全球企業平均獲利年成長高達54.4%；2022年即便遭遇波動風險，預計企業回歸常軌且經濟接續復甦，獲利年成長可望達7%至8%，其中受地緣政治風險衝擊較小的美國及新興亞洲企業獲利成長仍較去年底估值上修、可望引領全球表現。

日盛台股研究團隊指出，後疫時代、全球數位化轉型持續，台股科技供應鏈商機旺，2022年預期成長5%至10%，獲利將持續創歷史新高、且更勝2021全年的近4兆元獲利。

此外，台灣多數企業願意將股利配發給股東，推動獲利及股息雙創歷史新高。日盛台股研究團隊預估2021年企業股息配發率將達近7成，可望有2.5兆元的股息再投資，成為挹注台股的資金活水。

日盛台股研究團隊表示，目前台股本益比約當13倍，低於10年平均就是最大利多，預估2022年台股在資金活水、企業獲利、物美價廉，加上科技長線趨勢等四大面向正向發展下，已跌出好買點。（編輯：楊凱翔）1110413