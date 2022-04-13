中華車朝新能源車轉型 下半年推菱利電動車

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（中央社記者韓婷婷台北13日電）中華汽車將朝向新能源車轉型，副總經理錢經武表示，除了自主研發新能源車與載具外，也將結合策略合作夥伴朝多元品牌事業發展；預計下半年將推菱利電動車，並在第4季導入英國MG品牌車型國產化生產。

中華汽車今天舉行法人說明會，錢經武表示，中華車近年積極投入自主研發新能源車與多元載具，包括電動商用車、電動機車與自行車、以及無人搬運車（AGV）。中華車今年下半年將推出，具備新世代全新續航里程動力系統的菱利電動車；電動機車部份，中華車則持續朝多元能源方案與車型發展。

中華汽車也將軟硬體核心技術運用在自主開發無人搬運車與無軌導航機器人等智慧自動化設備，運用在紡織、醫療等產業，並成功為台灣半導體廠商提供客製化解決方案。

錢經武指出，在持續經營三菱與CMC品牌的同時，中華汽車將爭取多品牌導入，包含三菱品牌PHEV及其它新能源車型。第4季也將導入MG品牌車型國產化生產，強化生產線稼動率以確保成本競爭力，並建構多元新能源車產品線。

在多元品牌事業策略下，中華汽車將持續尋求外部資源合作機會，因此正評估與鴻華先進（MIH）合作，運用電動乘用車共用平台資源。（編輯：楊凱翔）1110413