富智康：電子元件持續缺料價漲 北美業務受惠電動車

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）鴻海旗下富智康表示，全球半導體電子供應鏈中斷情況，要到下半年才有機會緩解，電子元件價漲訂單延長狀況將持續；海外市場富智康看好北美業務成長，受惠電動車和當地製造。

富智康在13日公布的2021年度年報中指出，COVID-19疫情暴露全球供應鏈不穩定，供應緊縮已干擾電子市場，從電子消費產品到汽車的整個供應鏈均受拖累，預期包括積體電路IC、濾波器、LCD液晶顯示器、感測元件等常見電子零組件，仍受供應吃緊影響。

富智康指出，全球半導體短缺問題已導致部分汽車生產管道關閉，並對其他產業包括智慧型手機及其他消費電子產品造成不利影響；儘管部分產業已採取積極措施緩解近期供應限制，全球半導體製造商積極投資代工及工廠擴張提高生產力，但供應不足問題不會在短期內緩解。

富智康預估，供應鏈中斷情況要到今年下半年才有機會緩解，今年持續有價格上漲及訂單時間延長狀況。

觀察北美市場進展，富智康指出，美國和墨西哥的業務已逐漸從COVID-19疫情影響中恢復正常，受惠當地區域電動車產業的強勁需求以及「北美製造」驅動，預計北美業務將有更多商機。

富智康也持續布局中東及非洲市場，富智康指出，已開始為客戶將諾基亞品牌的功能手機出口至中東。

富智康去年與品牌車廠Stellantis設立合資公司布局車用智慧座艙和車聯網方案，富智康在年報中預期，先進駕駛輔助系統（ADAS）解決方案、智能座艙解決方案及多功能IVI（車用資訊娛樂）系統，不久將來可成為業務發展動力。

從客戶端來看，富智康前5大客戶營收占比約93.5%，其中Ensky及日本夏普（Sharp）是富智康前5大客戶，分別占富智康營收比重約18.2%及11%；法人分析，富智康前5大客戶包括華為、小米、Oppo、Ensky和夏普；去年來自鴻海集團營收占富智康整體營收比重約30.7%。（編輯：趙蔚蘭）1110414