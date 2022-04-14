群聯：消費市場近來疲弱 第3季可望成長

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（中央社記者張建中新竹14日電）記憶體控制晶片廠群聯執行長潘健成今天表示，中國大陸封城與俄烏戰爭因素影響消費市場疲弱，不過預期第3季可望有比較大的成長。

群聯今天舉行線上技術論壇，針對近期的市場狀況，潘健成說，2月開始，因香港疫情升溫影響，中國大陸對零件需求快速滑落，3月、4月中國大陸封城，使得全球供應鏈大亂。

此外，俄烏戰爭讓石油漲價，通膨上升，潘健成表示，消費市場非常疲弱。不過，西方國家3月、4月回到辦公室上班，辦公室設備汰換，讓半導體客戶最近追加很多控制晶片，群聯沒辦法滿足客戶需求。

他指出，目前消費市場疲弱，商務市場強勁，因群聯消費產品比重已降至約20%，所受影響小。

潘健成說，觀察2020年疫情爆發後市場變化情況，消費市場因疫情等非經濟因素影響，疲弱3至4個月後，需求又會強勁回升，第3季又是消費市場傳統旺季，預期屆時將會有比較大的成長。

潘健成表示，企業級方案是群聯在儲存方案布局的最後一哩路，完成企業級方案布局後，群聯將成為提供從消費、工業、醫療、汽車、伺服器及電腦所有儲存方案的廠商。

潘健成指出，企業級方案需要矽智財（IP）、IC、技術服務與完整模組方案，除要大量金額投資，更重要的是取得一線使用者的信任與機會。

他說，群聯與Seagate共同開發企業級SSD，目前逐步開花結果，預計5月至7月送樣客戶測試。除PCIe Gen4的SSD產品外，群聯與Seagate也在PCIe Gen5產品也有相關合作方案。

潘健成表示，群聯與Seagate的合作模式，是由群聯負責所有IP、IC、模組及軟硬體整合，Seagate則與儲存系統廠對接。（編輯：郭無患）1110414