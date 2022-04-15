小股東抨擊賤賣 亞太電：為股東長遠權益考量

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（中央社記者江明晏台北15日電）亞太電信今天股臨會討論與遠傳電信合併案，小股東抨擊折價合併，董事長陳鵬表示，電信業多年來過度飽和，「淨值附近是大家認為合併的合理價格」，做這件事是為了股東長遠權益的考量。

亞太電信今天舉行股東臨時會，針對亞太電與遠傳電信合併案、申請有價證券終止上市買賣、停止公開發行暨辦理解散案進行討論。

遠傳電信日前宣布，將以換股方式吸收合併亞太電信，合併後遠傳為存續公司，亞太電信為消滅公司。遠傳預計發行3.57億股，換股比例為每1股亞太電換遠傳0.0934406股，交易金額估約新台幣247億元，亞太電信股東鴻海大約將持股遠傳約4%。

針對遠傳併購亞太電信一案，近百名小股東先前已籌組亞太電信自救會，抨擊亞太電董事會以低於淨值、折價近2成的價格賤賣給遠傳，今天引發許多小股東在現場發言表達不滿，認為罔顧小股東權益。

亞太電信工會今天也在臨股會場外拉布條抗議，不滿「合併進度神速、員工安置計畫闕如」，要求遠傳和亞太電信儘速與亞太工會協商員工安置計畫，保障2000名亞太電員工權益。

亞太電信董事長陳鵬今天在股臨會上致詞表示，電信產業多年來過度飽和，最近門號戶接近3000萬戶，小業者經營困難，要達到相當程度的覆蓋率，必須有很大的資本支出，每次競標頻譜，都不能比電信三雄少太多，財務狀況因此受到影響，虧損一直產生，儘管降價，只能爭取到有限的用戶數。

陳鵬說，去年「台台併」是一個起點，台灣電信產業走向整併，但也要思考選擇不多，亞太電信一直從股東利益來思考，從過去台灣合併案來看，當兩家獲利公司合併時，會期望有1加1大於2的價值，因此會有溢價的情況，但不能把溢價當作標準，「不同公司合併有不同算法」。

他也表示，電信產業剛好有兩大合併案差不多時間發生，如果價格太高，收購方董事會也許就不會通過，「淨值附近是大家認為合併的合理價格」，不一定是在市價，做這件事是為了股東長遠權益考量。

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他認為，合併後，市場上對電信業的競爭會有不同想法，以前是殺價競爭，未來是多元方案競爭，股價才有機會上漲，長期來說股價如果上漲，和賺錢公司合併也有正常股息分配，屆時股東所持有股價價值，和沒有合併時要走很辛苦的路相比，是有很多意義。

陳鵬並承諾，電信產業因應多元化發展，人才需求大，會很努力替員工爭取權益，第一關是股東會要先通過，並將於股東臨時會後，儘速研擬員工安置方案。（編輯：張均懋）1110415