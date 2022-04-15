經濟部完成台開變更登記 吳子嘉將提訴願

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北15日電）經濟部商業司今天指出，因審查符合規定，已在昨天完成台開董事、董事長邱于芸變更登記；針對吳子嘉將提出訴願，商業司表示，吳子嘉有提出訴願的權利，經濟部將依法辦理，配合提供資料給行政院，以進行相關審查。

台灣土地開發公司爆發經營權之爭，吳子嘉發布聲明稿表示，依據台開公司章程及公司法第208條規定，他現在仍為台開公司副董事長，依法也是台開公司合法負責人，邱于芸對外主張其代表台開公司所有行為，他將代表台開公司依法提出刑事告訴，若造成台開公司損失，將依法請求賠償責任。

吳子嘉指出，台開公司已委請律師準備相關證據，將依法向行政院提出訴願，待刑事告訴司法結果出爐，經濟部也應依法撤銷董事、董事長變更。

另外，邱于芸下午也發布聲明表示，董事會於3月17日重新選任她為新任董事長，以上均經經濟部商業司審核確認合法，並准予核准公司變更登記在案。

邱于芸指出，吳子嘉等三人3月15日起即非台開公司董事，偽以台開公司名義一切所為，均與台開公司無關，台開公司不予承認，並將依法追訴法律責任。（編輯：楊凱翔）1110415