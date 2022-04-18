搜尋機制遭公平會開罰 創業家：將提訴願捍衛商譽

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（中央社記者吳家豪台北18日電）公平會日前針對創業家兄弟旗下電商平台「生活市集」和「松果購物」搜尋機制開罰，創業家集團今天表示，此舉對商譽造成難以彌補的損害，須嚴正捍衛，將在收到公平會正式函文後提出訴願。

公平交易委員會4月12日委員會議通過，創業家兄弟及旗下松果購物利用「搜尋引擎優化（Search Engine Optimization，簡稱SEO）技術，在搜尋引擎的顯示結果上不當顯示特定品牌名稱，使消費者誤認該賣場有販售特定品牌產品，以此增進自身網站到訪率，違反公平交易法第25條規定，決議開罰創業家兄弟新台幣200萬元、松果購物80萬元罰鍰。

對此，創業家集團今天發聲明指出，觀察民眾在電子購物的使用習慣，進站後除了進入主題活動外，最常使用的就是搜尋功能來找尋所需商品；以生活市集與松果購物兩個平台來看，每天站內搜尋加總高達10萬至15萬次，而搜尋的字詞也並非平台能預測。

創業家集團系統會自動把每個搜尋關鍵字生成一個集合頁面，用以補強人工對於分類頁面設想的不週全；例如對「防寒大衣」關鍵字同樣有興趣的消費者，能在使用搜尋引擎查商品時，更容易找到相關商品。

創業家集團表示，民眾在生活市集和松果購物輸入的搜尋字詞不計其數，搜尋字詞也包羅萬象；在每天輸入的數萬筆搜尋字詞中，若站上沒有完全相同的商品，生活市集和松果購物的搜尋結果會產生近似商品的搜尋結果。

若有業者反映不希望這些近似商品的搜尋結果被搜尋引擎蒐錄，只要一經通知，生活市集和松果購物站上也會立即將這個字詞做特別處理。

創業家集團表示，過往曾有部分廠商針對此類機制向司法機關提出不同意見，但經創業家集團充分說明後，所有判決均認為相關機制並未侵犯任何消費者或廠商權益。

對於公平會在未完全瞭解公司相關機制前即開罰，創業家集團深表遺憾，強調此舉對集團商譽造成難以彌補的損害須嚴正捍衛，將在收到公平會正式函文後提出訴願。

創業家集團表示，旗下生活市集和松果購物將持續優化網站機制，以提供更好消費體驗。（編輯：潘羿菁）1110418