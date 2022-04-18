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生華科開發中COVID-19新藥 無償供6間醫院使用

2022/4/18 19:32
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（中央社記者潘智義台北18日電）生華科今天表示，開發中的COVID-19新藥Silmitasertib，去年陸續獲衛福部（TFDA）緊急核准國內6間醫療院所，可運用在已無其他藥物選擇的確診患者進行恩慈治療。生華科表示已備妥藥物並無償提供。

6家醫院包括陽明交大附醫、台大醫院、台北榮總、衛福部桃園醫院、北市聯醫仁愛院區和振興醫院。

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生華科發布新聞稿指出，Silmitasertib在最新細胞實驗證實可對抗Omicron變異株，此藥物已在去年陸續獲衛福部緊急核准國內6大醫療院所，可運用Silmitasertib於已無其他藥物選擇的確診患者進行恩慈治療。

生華科說明，Silmitasertib為口服劑型，且已醫治逾200位癌症病人安全性無虞，在已完成的中症患者臨床試驗展現顯著臨床效益，可防止病情惡化並加速患者恢復健康，同時最新實驗其對抑制Omicron增殖活性達9成。（編輯：黃國倫）1110418

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