生華科開發中COVID-19新藥 無償供6間醫院使用
2022/4/18 19:32
（中央社記者潘智義台北18日電）生華科今天表示，開發中的COVID-19新藥Silmitasertib，去年陸續獲衛福部（TFDA）緊急核准國內6間醫療院所，可運用在已無其他藥物選擇的確診患者進行恩慈治療。生華科表示已備妥藥物並無償提供。
6家醫院包括陽明交大附醫、台大醫院、台北榮總、衛福部桃園醫院、北市聯醫仁愛院區和振興醫院。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
生華科發布新聞稿指出，Silmitasertib在最新細胞實驗證實可對抗Omicron變異株，此藥物已在去年陸續獲衛福部緊急核准國內6大醫療院所，可運用Silmitasertib於已無其他藥物選擇的確診患者進行恩慈治療。
生華科說明，Silmitasertib為口服劑型，且已醫治逾200位癌症病人安全性無虞，在已完成的中症患者臨床試驗展現顯著臨床效益，可防止病情惡化並加速患者恢復健康，同時最新實驗其對抑制Omicron增殖活性達9成。（編輯：黃國倫）1110418
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。