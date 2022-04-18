蝦皮中資疑雲燒到聯名卡 金管會將檢視個資維護

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（中央社記者謝方娪、吳家豪台北18日電）立委質疑，國泰世華銀行發行蝦皮購物聯名卡，恐有讓蝦皮取得客戶機敏資料的疑慮，金管會主委黃天牧今天承諾會去了解，從個資維護面檢視是否有可以做得更好之處。

蝦皮購物回應表示，作為新加坡科技公司，嚴格遵守各市場當地法規，對於主管機關的規範一向全力配合；蝦皮股權完全公開透明，合乎台灣投資法規，目前最大投資來源為新加坡及美國，無任何國安疑慮。

民進黨立委郭國文今天在立法院財委會質詢指出，近期蝦皮和國泰世華銀行合作發行蝦皮購物聯名卡，證明蝦皮積極拓展業務；不過，根據信用卡業務機構管理辦法規定，可授權聯名卡業者取得客戶資料。

郭國文指出，即使國泰世華銀行保證絕對不會洩露資料，但金管會是否可思考建立法規防堵可能性，在整體銀行相關業者中設立「國安條款」，避免客戶敏感性金融資料流給具國安疑慮、有中資色彩的業者。

黃天牧表示，公務員做事必須依法，不能懷疑業者是中資就採取行動，必須有證據證明。郭國文強調，「為什麼當初投審會會把蝦皮增資案退回去？這就是了」。

黃天牧則回應，可詢問在場經濟部意見，若經濟部支持此做法，金管會就朝經濟部意見去執行。對此，經濟部商業司官員當場表示，據了解，先前蝦皮為自行撤件，投審會並沒有做成決定。

黃天牧最後說，針對國泰世華銀行蝦皮購物聯名卡，金管會會去了解，從個資維護面檢視是否可以做得更好。

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先前蝦皮支付因沒有在申請電支執照最後期限前、取得經濟部投審會同意增資，去年8月已遭金管會廢止電支營業許可，考量消費者權益，後續蝦皮購物平台金流服務先改由蝦皮旗下另一間第三方支付樂購蝦皮承接。

黃天牧表示，樂購蝦皮僅是暫時承接業務，蝦皮已在洽一家兼營電支的民營銀行簽長期合約，金管會有向該家銀行了解，證實有此事；不過，因修改系統等程序尚需時間，預計明年才會展開合作。（編輯：林克倫、楊蘭軒）1110418