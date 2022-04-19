防疫保單7天驟減26張 業者4考量掀下架改版潮

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（中央社記者謝方娪台北19日電）截至4月18日，市售防疫保單數量僅剩55張，短短7天驟減26張。金管會表示，主因業者衡酌風險胃納、費率適足性、損害填補原則及COVID-19疫情發展，進行保單調整。

金管會統計，截至4月18日市售防疫保單數量降至55張，相比11日統計的81張，7天市面上就消失26張防疫保單。隨著防疫保單陸續停售，民眾關注提供隔離和確診定額補償的防疫保單是否已絕跡。

金管會保險局副局長林志憲表示，截至4月18日為止，還有3家產險公司販售提供隔離或確診定額補償的防疫保單，均為線下銷售。

不過，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化，產險公司持續滾動檢討銷售政策，今天國泰產險、旺旺友聯產險等均已停售現有防疫保單。

針對近期防疫保單的下架改版潮，林志憲說明，部分保險公司正進行保單調整，因保險公司在商品設計上必須考量風險胃納量、費率適足性、損害填補原則及疫情發展等，進行相應調整。

富邦產險今天上架改版防疫保單，已不復見隔離定額補償設計，且主要以重症確診者醫療給付為主。市場高度關注，其他產險公司後續是否會跟進，使新版防疫保單設計轉向「隔離、輕症確診者不理賠」方向。

林志憲強調，保險商品設計仍要回歸保險公司各自風險胃納量考量，進行衡酌。（編輯：楊蘭軒）1110419