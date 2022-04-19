旺旺產防疫保單賣到今天 富邦產推新保單沒隔離理賠

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（中央社記者謝方娪、蘇思云台北19日電）民眾投保防疫保單熱潮未止，旺旺友聯產險「萬無疫失」防疫保單僅銷售至今天下午5時30分，網站一度遭高流量癱瘓。另富邦產險今天上架新版防疫保單，已不見隔離費用補償保障，轉強調確診重症醫療。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，19日本土新增確診者高達1626例，再創新高，民眾瘋搶防疫保單熱潮未停。

針對隔離和確診提供定額費用補償的防疫保單紛紛喊停，富邦產險、和泰產險、兆豐產險原有防疫保單都已在18日停售，富邦產險今天上架改版防疫保單「新加倍守護」專案，也不再針對隔離提供費用補償。

根據專案內容顯示，將提供防疫險和疫苗險雙重保障，年繳保費為新台幣278元，和舊版保單對照，富邦產險改版後更著重重症確診者的醫療給付，此外要注意的是，「新加倍守護」專案僅提供線下投保。

在防疫保障方面，針對確診法定傳染病，富邦產險提供負壓隔離病房或加護病房住院日額保險金，單日2000元、最高給付45日；針對確診法定傳染病，提供加護病房關懷保險金，保期內定額給付限一次、給付金額1萬元。

在疫苗保障方面，針對施打疫苗發生不良事件，提供住院補助保險金、住院補助增額保險金，保期內兩項合計最高賠償10萬元；另針對法定傳染病疫苗預防保障實支實付住院醫療給付最高10萬元、COVID-19疫苗不良事件殯葬費用補償30萬元。

另外，旺旺產險「萬無疫失」防疫保單僅銷售至今天下午5時30分，旺旺產險網站今天一度遭高流量癱瘓。

旺旺產險根據疫情最新發展，今天上午已緊急決議，今年6月以前到期的防疫保單續保件，除自動續約件外，要保文件必須在4月25日下午5時30分前繳回，若保戶在最後受理日期以後繳費，將不予受理並進行退費。

國泰產險網站指出，因應疫情快速變化，商品銷售額達到原設定風險胃納總額，因此「疫定平安」等防疫保單，也在今天早上8時30分停止受理投保，待後續新商品規劃完成後再開放銷售，此外，網路管道仍提供「新享安心疫苗保障」給有需要的民眾投保。（編輯：潘羿菁）1110419