台積電反彈 早盤攀升至570元市值14.78兆元

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（中央社記者張建中新竹20日電）晶圓代工廠台積電今天延續反彈走勢，早盤達新台幣570元，上漲5元，市值攀升至14.78兆元。

美國企業財報佳，以及兩位聯邦準備理事會（Fed）官員對升息發表鴿派談話，激勵美股勁揚，道瓊工業指數上漲499.51點，漲幅1.45%，那斯達克指數上漲287.3點，漲幅2.15%，費城半導體指數上揚68.047點，漲幅2.21%。

台積電美國存託憑證（ADR）收在99.45美元，上漲0.68美元，漲幅0.69%。台積電今天股價同步走揚，早盤達新台幣570元，上漲5元，市值增加1296億元，攀高至14.78兆元，貢獻大盤指數約41點。

台積電與索尼半導體解決方案（SSS）及電裝株式會社（DENSO）合資的JASM，預計21日動工建廠，將於2024年底前生產，月產5.5萬片12奈米、16奈米、22奈米及28奈米製程12吋晶圓。（編輯：張均懋）1110420