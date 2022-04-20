帆宣攜手逢甲打造5G實驗室 搶全球智慧城市商機

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（中央社記者張建中新竹20日電）系統整合業者帆宣與逢甲大學合作打造5G智慧城市實驗室，希望組建智慧城市國家隊，搶攻全球智慧城市商機。

帆宣表示，與逢甲大學合作打造的5G智慧城市實驗室，由帆宣捐贈Nokia的5G專網設備，架構室內及室外二組獨立型5G企業專網基地台、一組核心網設備，結合逢甲研發能量，是具備5G專網智慧城市全尺寸與全功能實驗場域。

帆宣指出，將與逢甲大學合作多項智慧應用主題，包括5G智慧工業生產系統與資訊監控計畫、5G通訊平台效能驗證分析及資安DDoS攻擊辨識、5G專網城市智慧防災系統、智慧桿與移動式救災情蒐系統。

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除將5G專網導入台灣目前的防、救災系統，帆宣表示，還將與台中市政府合作在逢甲商圈、水湳商圈進行智慧社區、智慧商務、智慧能源、韌性城市等大型智慧系統整合應用，未來逐步推動至台中市境內，打造智慧城市示範城市。

帆宣指出，台灣的智慧城市產業整廠輸出產能需要整合，也需要落實智慧城市研發與產業技術人員培訓，帆宣與逢甲大學希望透過5G智慧城市實驗室組建具備規劃設計、系統整合與建造能力的智慧城市國家隊，以打群戰的方式搶攻全球智慧城市商機。（編輯：張均懋）1110420