台積電在美投資帶動整合 李詩欽看好台廠電動車發展

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（中央社記者吳家豪台北20日電）電電公會理事長李詩欽今天表示，晶圓代工廠龍頭台積電在美國亞利桑那州投資，帶動資通訊供應鏈整合，未來最大目標是往電動車發展；台廠也積極在美墨開新廠、擴大產能，台灣電動車雖然缺少國內市場和汽車品牌，卻有實力打國際賽。

由外貿協會主辦的2022年台北國際汽機車零配件展、與台灣區電機電子工業同業公會（電電公會）共同主辦的台北國際車用電子展今天在南港展覽館1館開幕。

李詩欽受訪表示，在全球電動車發展上，台灣雖然缺少國內市場和汽車品牌，卻有實力打國際賽。

李詩欽說，電電公會會員廠商在美國的投資，主要分布在美國與墨西哥邊境，目前都在開新廠、擴大產能，除了資通訊本業加大投資之外，也逐漸往電動車發展，是將來電電公會會員廠商新的生產基地。

他表示，晶圓代工廠龍頭台積電在美國亞利桑那州投資，有望帶動資通訊上下游整合，最大目標是未來往電動車發展。

此外，外貿協會董事長黃志芳說，美國政府積極推動本地製造政策，推出很多獎勵措施，已經要求在美國生產的電動車50%零組件必須在美國本土製造，未來幾年這個比例會提升到70%。

黃志芳認為，如果要爭取美國電動車市場，台灣業者到美國投資變成一個必要的選項。很多台商例如和碩（4938）及電動巴士業者正積極布局到美國投資，就是為了符合當地市場政策。

黃志芳表示，美國汽車市場雖然現在稍微落後中國，仍是全球第2大，也是全球高階汽車展示場，是兵家必爭之地，台灣業者一定要掌握這股潮流趨勢，好好在美國布局。（編輯：林淑媛）1110420