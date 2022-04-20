搶攻儲能商機 森崴能源建置全台最大單一儲能案場

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（中央社記者潘智義台北20日電）為確保國內再生能源電網更穩定，森崴能源今天表示，與子公司富威電力超前部署，建置完成全台最大單一儲能案場，首座7MW儲能系統已在近日完工，看好儲能市場。

森崴能源透過新聞稿指出，首座7MW儲能系統將參與台電的「電力交易平台」（輔助服務平台），提供電力系統調頻備轉服務，規劃建置100MW的儲能系統，成為台電的「電力神隊友」。

台灣儲能系統產業推動聯盟（儲能聯盟）估計，目前台灣儲能系統市場的經濟規模上看2000億元。儲能市場的主要需求，包括台電釋出430MW加300MW的輔助服務需求，用電大戶條款需設置契約容量10%再生能源裝置責任、再生能源倡議RE100供應商的再生能源需求、社區大樓安裝充電樁及儲能設備、離島微電網等需求來源。

森崴能源總經理胡惠森指出，2025年國內再生能源發電設備將達到27GW，森崴能源長期致力於創能、節能、儲能與售電的全方位淨零碳排，為解決再生能源併網後對電網產生的衝擊，規劃建置100MW的儲能系統。

胡惠森說明，去年下半年先行建置7MW儲能系統，近日完工認證後，將投入台電的「電力交易平台」，提供調頻備轉輔助服務（AFC），利用儲能快速充放電的特性，維持台電供電的穩定性，並創造穩定收益。

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依照行政院核定的「智慧電網總體規劃方案」目標，預定2025年達成590MW儲能電池快速輔助服務，其中的430MW必須仰賴民間建置。台電甚至將目標由590MW增加至1000MW（含台電自建及採購輔助服務），運用儲能電池系統同時執行調頻及電能移轉服務，提升系統調度彈性。

森崴能源引用太陽能電池模組廠聯合再生推估數據，台電明年的儲電需求約10兆瓦，2024年將呈現10倍數成長，達到160兆瓦，以政府設定要建置1GW的目標來看，市場規模就有6000億元，再加計政府要求用電大戶企業必須加裝儲能設備，以及中油預計把加油站改成充電站的需求，未來3到4年台灣儲能系統商機將超過1兆元。（編輯：黃國倫）1110420