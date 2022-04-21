聚陽、儒鴻股價勁揚 法人估今年表現優於去年

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（中央社記者賴言曦台北21日電）台股今天開高走低，紡織股表現強勁，聚陽收盤漲幅超過9%，儒鴻則逾3%。法人指出，預料聚陽今年營運可望優於去年，另儒鴻訂單能見度已到今年第4季，前景正向穩定。

台股今天開高走低，終場跌破17200點關卡，紡織股表現相對抗跌，聚陽收盤漲新台幣16.5元，以190.5元作收，漲幅達9.48%；儒鴻則漲18元，收在488元，漲幅3.83%，大統新創今天攻上漲停，漲2.55元，以28.4元作收。

法人認為，聚陽今年第1季營收優於市場預期，預料今年表現可優於去年水準，且就當前訂單能見度來說，展望正向。

法人指出，聚陽目前訂單已看到第3季，優於以往能見度3個月的情況；至於儒鴻的訂單已接到第4季。

法人也提到，當前原物料成本相對在高點，且成本不一定能完全轉嫁，但美元持續升值，對成衣族群頗有助益，相較第2季起下修展望的電子產業來說，成衣業展望相對安穩。

聚陽今年3月營收25.56億元，年減2.75%，累計第1季營收79.71億元，年增16.94%；儒鴻今年3月營收37.24億元，年增19.69%，累計第1季營收101.77億元，年增23.82%。（編輯：張均懋）1110421