永大機電更名日立永大電梯 6月完成手續

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）電梯大廠永大今天股票終止上市，成為日立100%全資子公司。日立今天表示，永大機電變更為日立永大電梯股份有限公司，6月將完成公司更名。

永大發布新聞稿指出，完成與日商日立株式會社日立製作所股份轉換，今天正式下市，成為日立100%全資子公司。

日立製作所今天透過新聞稿表示，為強化亞洲的電梯事業基礎，將台灣永大機電已發行股份（不含庫藏股），以每股新台幣65.1元透過股份轉換方式全數取得，永大機電納為日立全資子公司。

日立指出，股份轉換前，日立及100%持股子公司已持有永大機電已發行股份總數71.1%，此次股份轉換股權收購金額約新台幣76億元。永大機電在台灣證券交易所上市的股票，在股份轉換後下市。

2021年11月16日永大機電召開臨時股東會，同意永大與日立股份轉換及下市案，之後永大機電取得台灣相關單位各項許可，今天執行。

日立指出，今天召開董事會決議將永大機電名稱，變更為日立永大電梯，目標在6月完成公司更名相關手續。

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日立表示，從永大機電成立之初雙方就有業務合作，並在1968年出資參股，維持合作關係至今50餘年。2019年日立對永大機電股權實施公開收購，取得其已發行股份總數（不含庫藏股）約當28%股票，將持有率提高至39.7%；之後繼續追加收購股份，2020年10月收購為連結子公司。

日立表示，未來將透過推動物聯網IoT等數位技術和引進環境技術，強化日立永大電梯的產品競爭力與提升保養服務能力等，加速強化雙方合作，擴大在亞洲的新安裝電梯台數，並透過拓展保養台數規模提升收益率。（編輯：張良知）1110421