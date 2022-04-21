研調：零組件供需缺口縮小 晶片短缺下半年可望緩解

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（中央社記者張建中新竹21日電）研調機構Counterpoint Research指出，大多數零組件的供需缺口逐步縮小，預期全球半導體晶片短缺情況可望在今年下半年持續緩解。

Counterpoint Research在新出爐的報告中表示，許多產業過去2年一直深受零組件短缺所困擾，而自2021年底以來，供需缺口一直縮小。

Counterpoint Research指出，包括主流應用的處理器、功率放大器和射頻收發器等5G相關晶片庫存水位顯著升高，但存在一些例外情況，例如老一代4G處理器和電源管理晶片。

在個人電腦和筆記型電腦方面，電源管理晶片、Wi-Fi和輸入輸出介面晶片等供應缺口已經縮小。Counterpoint Research表示，代工廠持續增加零組件庫存，以應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情帶來的不確定性。

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Counterpoint Research指出，隨著通路庫存增加和消費性電腦需求趨緩，2022年上半年終端出貨量恐將向下修正，加上晶圓擴大生產和供應商多元化，半導體供應情況顯著改善。

Counterpoint Research表示，目前半導體產業面臨的問題不是短缺，而是中國大陸封城的衝擊，預期若中國疫情能獲得控制，第3季末或第4季初將有更廣泛的半導體晶片短缺問題獲得緩解。（編輯：楊蘭軒）1110421