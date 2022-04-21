長興：抗原快篩試劑獲EUA專案核准 5月出貨

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（中央社記者潘智義台北21日電）長興材料工業今天宣布，旗下長興家用COVID-19抗原快速檢測試劑套組，獲衛福部食藥署防疫專案核准製造，立即進行產線調整及完成前置作業，預估5月出貨。

長興發布新聞稿指出，家用抗原快篩試劑為市面上少有供應鏈在地化的檢測試劑，使用億康生物科技自主開發高敏感度兔單株新冠肺炎病毒抗體原料為核心，搭配台灣製造的奈米金粒子、卡匣及採檢工具，由長興汐止國內醫療器材製造業者品質管理系統（QMS）廠生產，於國內醫院收案完成臨床試驗。

長興說明，國內疫情因Omicron快速傳播而確診數遽增，疫情指揮中心日前公告透過家用快篩做疫情控制及居隔管制，長興家用抗原快篩試劑通過緊急使用授權(EUA)專案核准製造後，將以最快速的時間上市銷售。

因應市場需求，長興強調，家用快篩除可透過鼻腔便利採檢，依照說明書操作最快能於10分鐘內得知結果，配合政府防疫政策，提供民眾更便利的防疫工具。

長興解釋，家用COVID-19抗原快速檢測試劑後續將布局國內通路並供企業採購，目前積極進行產能調配，相關原物料已於月底前陸續到貨，家用快篩試劑預計5月即可出貨。（編輯：張良知）1110421