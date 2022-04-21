財部響應減碳 3種人今年拿不到紙本稅額試算通知書

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（中央社記者張璦台北21日電）為響應減碳，財政部調整今年郵寄紙本稅額試算通知書條件。若去年採線上回復試算或自行採網路、手機報稅者，國稅局今年將不再寄送紙本，估計可省下至少新台幣2000萬元稽徵成本。

財政部今天舉辦110年度所得稅結算申報記者會，賦稅署指出，國稅局今年會幫符合條件納稅義務人，試算去年綜合所得稅結算應繳稅額或應退稅額，並將紙本稅額試算通知書及相關書表，寄發給民眾。

不過，賦稅署表示，去年掃描通知書上QR code以線上回復確認試算，或自行採網路報稅、手機報稅者，代表具備資訊能力，今年將不再寄送紙本，希望達到減碳、降低成本的效果，此方式估算可省下2000萬元的郵寄掛號、印製等稽徵費用。

賦稅署也說明適用稅額試算服務情況。首先，去年收到紙本稅額試算通知書的民眾，但採網路或手機申報者，代表可自行透過網路完成報稅，已不需要稅額試算輔助，故今年不適用試算服務。

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其次，去年收到紙本稅額試算，但以線上回復試算者，今年會收到電郵或簡訊，通知可線上回復試算，也就是說，上述情況仍屬適用稅額試算案件，但將不會收到紙本通知書。

排除自行採網路、手機申報者，賦稅署表示，今年適用稅額試算件數為235萬件，較去年減少124萬件。至於仍適用紙本稅額試算者，國稅局將於4月23日起以掛號陸續寄發通知書等文件，民眾可再留意。（編輯：林克倫、楊蘭軒）1110421