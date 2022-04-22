遠傳大數據綠色物流 去年減少5.28萬公里配送里程

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（中央社記者江明晏台北22日電）在淨零減碳浪潮下，遠傳電信積極布局綠色行動，除了鼓勵用戶使用電子帳單，也持續打造綠色友善門市；而透過大數據分析推動的綠色物流，已在2021年達成減碳11.8公噸的效益。

遠傳電信今天發布新聞稿指出，響應世界地球日，推動節能減碳，規劃「e起愛地球」活動，鼓勵用戶使用遠傳電子帳單且利用銀行帳戶繳扣款。

根據遠傳統計，使用電子帳單的用戶已逾8成，換算下來每年節省1.1億張A4紙，高度相當於200棟台北101大樓，超過4.5個大安森林公園二氧化碳年吸收量。

除邀請用戶共同實踐環保作為，遠傳也持續打造綠色友善門市，以環保節能標章設備作為門市展店發包的標準，且逐步改善門市的節能措施，汰換變頻空調冷氣及節能照明設備。

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遠傳說明，節能型綠色友善門市均採用節能省電裝置，以數位多媒體互動設備取代傳統海報，減少紙張的資源使用。至2021年底，包括台北雙連、中和連城、台中東興、高雄瑞豐、鳳山五甲二、花蓮中正等6家門市完成改裝，節能型綠色友善門市的總電度降幅達5.4%，年度節電量約64萬度。

此外，遠傳持續推動綠色物流，透過大數據分析、配合各門市不同的營業時間優化物流路線，減少產品運輸所產生的環境污染，同時降低物流紙箱的浪費。2021年達成效益包含減少5萬2800公里配送里程，減碳11.8公噸。（編輯：張良知）1110422