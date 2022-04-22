台電：水情正常 大甲溪電廠今年發電拚30億度新高

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大甲溪流域的德基水庫滿水位是1408公尺，今年受惠於春雨，截至4月21日，水位1404.19公尺，蓄水量達1.71億噸，只差4公尺就達滿水位。中央社記者曾智怡攝 111年4月22日

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（中央社記者曾智怡台北22日電）走過百年大旱的陰霾，台電表示，今年水情正常，大甲溪流域的德基水庫已接近滿水位；今年截至目前，大甲溪發電廠貢獻超過8億度，直逼去年全年的9.5億度，今年發電量有機會挑戰30億度新高。

去年台灣經歷56年以來的大乾旱，根據台電資料，德基水庫自去年2月後便無法放水發電，期間水位最低落在5月24日、約1321.89公尺，蓄水率僅1.06%，創下水庫自民國63年啟用以來最低，直到6月在梅雨及盧碧颱風挹注下，大甲溪發電廠全力儲蓄水量，水位才緩步上升，但全年發電量仍僅9.5億度。

今年水情好轉許多，觀察大甲溪流域最上游的德基水庫，滿水位為1408公尺，受惠於春雨落入集水區，截至21日，水位1404.19公尺，蓄水量達1.71億噸，只差4公尺就達滿水位。

大甲溪發電廠運轉經理鄭財河表示，今年2、3月各一場鋒面，都有少量調節性放水，評估今年水情正常；截至4月20日，已發電超過8億度，預期年發電量將超過10年平均的20億度，也有機會挑戰30億度，突破以往紀錄。

近年政府持續發展綠能，隨著再生能源量逐年提升，電力系統的尖峰時段逐漸移轉至移黃昏與夜晚，要穩定電力供需，水力抽蓄機組是最佳生力軍之一。

因此，台電積極推動大甲溪「光明抽蓄水力計畫」，利用既有德基水庫為上池，谷關水庫為下池，規劃於大甲溪左岸設置1條長約10.7公里頭水隧道，並設置2部抽蓄機組，總裝置容量約為35萬瓩，預計123年商轉，為台灣第3座抽蓄水力發電。

台電說明，在未來大量間歇性再生能源併網情況之下，抽蓄水力機組可於白天太陽光電增加時抽水，於夜尖峰時段放水發電，除可增加系統淨尖峰能力，另提供調頻運轉等輔助服務功能，有助於電力系統穩定。

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這項開發案已於13日經過環保署環評大會審議，同意進入第二階段環評，台電強調，將更縝密的評估開發案對環境的影響，並提出各項保護措施。

鄭財河表示，水力機組只要落實維護，都可持續運作、永續經營，機組更新並不划算，以青山電廠為例，機組更新前後裝置容量分別是9萬、9.2萬瓩，但更新工程、包含環評時間就耗費11年，因此傾向興建新機組，例如現正推動的光明抽蓄計畫。（編輯：楊蘭軒）1110422