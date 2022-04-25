盛群首季每股純益2.27元 第2季接單審慎樂觀

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（中央社記者張建中新竹25日電）微控制器（MCU）廠盛群第1季歸屬母公司淨利新台幣5.12億元，創歷年同期新高，每股純益2.27元。盛群表示，第2季訂單審慎樂觀，與第1季相差不大。

盛群下午舉行線上法人說明會，公布第1季營運結果。盛群第1季微控制器總出貨量達2.01億顆，季減1%，年增2%，季營收19.18億元，季增2%，年增31%，為歷年同期新高。

盛群業務行銷中心副總經理蔡榮宗表示，通路因應疫情，提前拉貨，是第1季營收表現優於預期的主要動能。

盛群第1季毛利率51.5%，較去年第4季下滑0.8百分點，較去年同期揚升3.7個百分點，歸屬母公司淨利5.12億元，季增10%，年增48%，每股純益2.27元。

蔡榮宗指出，受小家電市場需求疲軟影響，通路調節庫存，加上中國大陸對手競爭影響，第1季觸控MCU產品出貨滑落至4200萬顆，年減11%。

32位元MCU產品方面，蔡榮宗表示，受電競客戶調節庫存影響，第1季出貨量900萬顆，年減約5%。因額溫槍、耳溫槍、體脂秤等需求疲軟影響，健康保健產品第1季出貨量1400萬顆，年減33%。

蔡榮宗指出，第1季安全防護產品出貨量達1500萬顆，年增87%。馬達控制產品出貨700萬顆，年增57%。

展望未來，蔡榮宗表示，電競與體脂秤客戶庫存已有效去化，第2季拉貨動能可望回溫。安全防護產品因掌握大客戶，並陸續導入量產，第2季及下半年狀況依然看好。

蔡榮宗指出，馬達控制產品因應用面廣，符合節能減碳潮流，第2季及下半年狀況同樣看好。第2季整體訂單狀況審慎樂觀，將與第1季相差不大。

蔡榮宗說，因晶圓成本上升影響，預期第2季毛利率將較第1季略降。晶圓供應商後續未再提漲價，盛群也沒有進一步漲價計畫。

蔡榮宗表示，通路庫存水位偏高，約3至4個月水準，通路商會針對市場狀況調整報價，盛群將依客戶重要性與潛力調整部分產品價格。

蔡榮宗說，下半年通路庫存水位可望逐步恢復正常，不過須觀察中國大陸解封後復工情況。盛群目前掌握晶圓產能較去年增加8%，應足以滿足客戶訂單需求。（編輯：郭無患）1110425