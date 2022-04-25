3強聯手全盈＋PAY 年底拚150萬戶

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（中央社記者江明晏台北25日電）由全家、玉山銀、網路家庭三方策略合作的「全盈＋PAY」今天上線，除了主打台灣首個跨場景嵌入應用的電子支付外，微金融服務也成焦點，年底用戶數目標估達150萬用戶。

全家便利商店、玉山銀行、PChome集團旗下子公司拍付國際三方策略合作的專營電子支付機構全盈支付，在2021年6月獲金管會許可專營電支業務，2022年2月取得營業執照後，電支產品「全盈＋PAY」今天正式開業上線。

全盈支付透過業界首創「多元平台嵌入式支付金融科技」的應用，串聯不同合作夥伴成為整合支付、點數及會員生態圈的生活金融服務平台。首波將進駐零售場景「全家便利商店」官方FamilyMart App及社區場景全台最大智慧社區管理平台今網「智生活」App，成為台灣首個跨場景嵌入應用的電子支付。

全盈＋PAY將進駐於合作夥伴的App或透過其他應用連結，串起日常旅程中的食衣住行育樂等生活場景與支付接觸點，消費者不必額外下載App便可隨點隨用，且每筆消費皆可累積「全家」點數。

全盈支付除可於全台數十家連鎖通路、超過萬個店點上使用，也可使用全盈＋PAY推出的4大獨家加值服務，包括「全家」點數跨通路累兑、玉山銀行新型態貸款及數位帳戶綁定、先買後付創新合作，以及跨通路支付、繳費、轉帳、收受儲值款項、實質交易收款、電支餘額提領等服務。

全盈支付董事長薛東都表示，疫情帶動及去年新電子支付機構管理條例的上路，相當看好電子支付市場的發展，從消費者剛性需求的場景出發，結合實體零售、電商及金融跨境支付等跨產業經驗與優勢，進而組成專營電子支付機構。

面對電子支付「很燒錢」的問題，薛東都表示，畢竟剛上線，先把基本功夫做好，了解消費者需求，加強平台活絡度，獲得市場認同。

全盈支付總經理劉美玲表示，在開放金融的趨勢下，透過多元平台嵌入式支付金融科技的應用，全盈＋PAY可提供「支付」的應用模組並「賦能」合作的生態圈夥伴，除了可擁有電支功能無須自己開發，並共享「全家」點數資源。

她期許全盈＋PAY成為跨產業支付金融服務平台，和各行各業合作的緊密程度將比其他支付工具更高，並導入微金融服務。

例如全盈＋PAY與玉山銀獨家合作推出全線上信貸服務，會員個人及賣家信用貸款，申請後最快58秒就可以取得資金、可以一站式完成玉山台外幣數位存款以及玉山證券帳戶開立，更可以同時申辦金融卡、信用卡。

用戶數方面，她估計，全家有1500萬會員，預估年底至少有10%的轉換率，也就是150萬用戶。

談及全盈支付和全聯的合作，劉美玲則表示，第一階段是場景通路共享的合作，雙方各自有很多會員，但通路可以合作，未來將透過資訊轉傳、通路共享，加速拓展通路速度。（編輯：楊凱翔）1110425