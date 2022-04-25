國泰人壽宣示新戰略 5大險種目標年增60萬名新客戶

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（中央社記者蘇思云台北25日電）國泰人壽今天宣布新「E.P.S」三大戰略，規劃下個60年的藍圖。目標今年新增60萬新客戶數，聚焦提升健康保障，並增加醫療新契約保障額度成長10%。

國泰人壽今天線上舉行新「E．P．S」戰略媒體發表會，聚焦3重點，分別為友善高齡（Elder Friendly）、保障優先（Protection First）跟永續實踐（Sustainability）。

國泰人壽總經理劉上旗表示，如同國泰金控董事長蔡宏圖開春向員工期許時揭示，國泰金控今年邁入60週年，面對疫情、科技、環境、人口老化等四大挑戰，市場調查也觀察到人生三大風險，國泰人壽全台擁有800萬保戶、肩負超過2000萬張保單，提出新「E．P．S」三大策略。

國泰人壽副總經理凃薏如表示，在友善高齡部分，業務通路會逐步轉型、同時也會強化異業結盟，以科技強化照護。2022年首批培育650位業務人員具備高齡照護、精準醫療等健康專業知識，協助高齡客戶健康管理。

在保障優先部分，凃薏如表示，國壽目前有754萬保戶，但5年內醫療保額未增加人數有585萬人，且近6成保戶住院日額保障在新台幣1000元以下。國壽今年目標5險種共新增客戶數60萬人，分別為住院日額新增29萬人、手術新增8萬人、長照新增3萬人、重大疾病新增6萬人、意外險新增14萬人。

此外，希望醫療保障新契約保障額度成長1成，以住院日額為例，今年目標每人平均新增保額達1750元。

在永續實踐部分，凃薏如表示，因應全球淨零趨勢，國壽提出「永續自我與永續地球」的願景，目標2030年全台所有據點100%使用綠電、2050年達到淨零碳排。

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媒體關注新戰略對財報的貢獻度，國泰人壽執行副總林昭廷表示，新戰略希望達到3個目標，第一是希望對保戶提供重要的醫療保障；第二是如果可以提高客戶保障下，業務員收入也能有所提升，未來制度會朝這個戰略方向前進。

林昭廷指出，第三在財報部份，目前比較難看到連結性，但推動保障型商品有助累積厚實的CSM（合約服務邊際），未來接軌IFRS17（國際財務報導準則第17號公報）、ICS2.0（新版保險資本標準）後效果會更為明顯。（編輯：潘羿菁）1110425