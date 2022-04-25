ABF載板助攻 景碩首季獲利創高每股賺3.39元

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）IC載板大廠景碩第1季稅後獲利新台幣15.29億元，創歷史單季新高，每股稅後純益3.39元。展望第2季，法人預估景碩持續受惠ABF載板需求強勁、產品價格上揚等因素，單季業績獲利有機會續創新高。

景碩今天公布第1季綜合損益，單季合併營收首破百億元大關，來到100.14億元，較去年第4季99.54億元季增0.6%，續創歷史單季新高，第1季合併毛利率35.17%，較去年第4季33.57%季增1.6個百分點，創2009年首季來高點。

景碩第1季合併營業利益20.74億元，營益率20.71%，較去年第4季17.98%增加2.73個百分點，是2009年第4季以來高點；單季稅後獲利15.29億元，較去年第4季13.63億元成長12.2%，創單季新高，第1季每股稅後純益3.39元，優於去年第4季EPS 3.02元。

本土證券法人指出，景碩第1季BF載板儘管處於淡季表現，不過ABF載板出貨持續強勁，加上平均銷售價格（ASP）有利，帶動景碩首季毛利率和獲利表現優於市場預期。

觀察景碩第1季產品應用比重，法人指出，第1季手機應用占比約35%，印刷電路板占比約5%，基地台和消費電子應用占比各約13%，其他載板占比約15%。

展望第2季，法人預估景碩可持續受惠ABF載板需求強勁，網通應用續旺，整體ASP持續上揚，預估第2季營收可逼近110億元，有機會再創新高，不過需觀察手機市場趨緩對BF載板拉貨力道影響，第2季獲利目標超過16億元，續創新高可期，每股純益可超過3.6元。

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觀察景碩在中國大陸廠區營運，本土投顧法人表示，景碩在中國大陸生產基地主要位於蘇州，包含統碩（BT載板）與百碩（印刷電路板），營運正常未受COVID-19疫情影響，預估百碩將在第2季後結束生產，以優化產品組合，有助提升今年每股純益表現。

從產品營收比重來看，法人指出，第1季BT載板營收占景碩整體業績比重約4成多，ABF載板占比已超過3成。外資法人預估，今年ABF載板業績占景碩整體業績比重上看35%，主要受惠美系繪圖晶片大廠、現場可程式設計邏輯閘陣列（FPGA）大廠、以及美系處理器大廠拉貨動能。（編輯：楊凱翔）1110425