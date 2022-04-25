若昆山廠5月復工 揚明光：第2季出貨優於首季

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（中央社記者賴言曦台北25日電）揚明光學公布今年首季稅後淨利新台幣2337萬元，每股稅後盈餘0.19元。展望第2季出貨情況，揚明光學評估，若昆山廠五一假期後復工，整體出貨有望優於首季。

揚明光學今天召開董事會並通過今年首季合併財報，營業收入為12.02億元，營業毛利2.2億元，營業淨利1635萬元，稅後淨利2337萬元，其中歸屬母公司業主淨利2174萬元，每股盈餘0.19元；董事會決議不發放股利。

揚明光學表示，微投光機客戶的新機種從今年起，以銷貨價格減除客戶提供關鍵物料後的淨額認列收入，因此今年首季整體營收較去年第4季減少8.2%，但毛利率達18.4%，較去年第4季的16.4%提升。

揚明光學指出，微投光機因客戶新機種量產，光學元件類產品因新興應用成長，加上3D列印缺料情形緩解，出貨比去年第4季增加；取像光學則因客戶端庫存調節，網路視訊鏡頭出貨較去年第4季減少；其餘產品線出貨情形變化不大。

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展望第2季，揚明光學評估，市場對微投光機與車用鏡頭的需求依然強勁，但對3D列印需求持平；至於對光學元件與智能家居鏡頭的需求則趨緩。

揚明光學指出，從供給面來看，關鍵物料供應仍緊張，除中國昆山廠配合當地政府靜默期停工外，台灣、孟加拉、日本廠正常運轉供貨。假設昆山廠於五一假期後復工，預估第2季微投光機、3D列印與車用鏡頭出貨可望較第1季增加，光學元件類產品及智能家居鏡頭較第1季略減，整體出貨可望優於第1季。（編輯：張良知）1110425