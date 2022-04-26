力積電：目前產能滿載 明年不擔心供過於求

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（中央社記者張建中新竹26日電）晶圓代工廠力積電董事長黃崇仁今天表示，雖然各家晶圓廠紛紛加速擴產，力積電目前產能依然滿載，到明年還是不用擔心供過於求的問題。

力積電今天舉行股東常會，受到疫情影響，今年股東常會仍以部分視訊隔離方式進行。

針對股東關心力積電股價表現，黃崇仁表示，股價是由市場決定，近期很多主要股票股價大幅下跌，是利率上揚及俄烏戰爭影響，站在公司立場，不能對股價有甚麼評論，會努力把公司經營好。

至於各家廠商紛紛加速擴產，股東關心明年半導體產業是否會供過於求，黃崇仁說，目前市場呈兩極化現象，車用晶片產能依然不足，電腦與手機因中國大陸封城影響，確實有點供過於求。

黃崇仁表示，雖然目前需求不像之前那麼強勁，不過，力積電目前產能依然滿載，預期到明年還是不用擔心供過於求的問題。至於國內疫情，他表示，雖然會擔心，不過不會恐慌，因為已經有好幾次經驗，在生產方面沒有問題。

力積電總經理謝再居說，下半年因手機及電腦等消費性產品銷售下滑，影響影像感測器及驅動IC產品線，力積電透過產能調配，提高車用及通訊基礎晶片產品投片量，今年營收與獲利成長依然可以期待。

因應銅鑼廠加速建廠需求，力積電股東常會今天通過決議，於適當時機在不超過3.5億股額度內辦理現金增資，發行普通股參與海外存託憑證案。

謝再居說，因缺工缺料影響，銅鑼廠土建時程有些微延誤，目前已經完成鋼構，今年夏天可以完成土建，開始無塵室施工，第4季第1條產線可以搬入設備，明年夏天可以加入量產行列。（編輯：郭無患）1110426