疫情衝擊中國客戶拉貨 影響興勤4月業績約10%至15%

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（中央社記者鍾榮峰台北26日電）保護元件廠興勤電子總經理何益盛今天表示，部分中國大陸客戶受到疫情停工影響，4月業績影響幅度約10%至15%，上半年毛利率也有原物料價格上漲等變數。

興勤今天下午受邀參加券商舉辦法人說明會，何益盛表示，興勤持續布局電動車領域，擴充人員、設備與產線；興勤也布局儲能系統和家電類應用。

在產能布局，興勤去年擴充中國大陸江西宜昌廠，今年陸續投產，目前興建台灣高雄三廠，預估今年底完工，明年將啟用，未來規劃擴充中國大陸東莞新廠；中國大陸常州二廠規劃中，預估第3季或第4季興建，預估明年完工。

展望今年上半年營運和中國大陸COVID-19疫情影響，何益盛不諱言指出，由於上海等地因疫情封控影響，3月業績影響程度約5%，預估4月業績受到影響幅度約10%至15%，主要是部分在上海、昆山、無錫的客戶停工，加上疫情影響貨運卡在貨艙，也會影響客戶拉貨遞延，但客戶需求並未明顯變化。

此外興勤指出，上半年也有俄羅斯與烏克蘭戰事影響國際原物料價格上漲，半導體部分元件缺料也影響市場拉貨，預估上半年毛利率可能部分調整，此外晶片缺料也影響車用業績比重提升。

展望訂單能見度，何益盛表示，目前興勤訂單能見度可看到7月至8月。

興勤自結3月合併營收新台幣5.69億元，較去年同期6.04億元年減5.87%，累計今年第1季自結合併營收17.96億元，較去年同期17.58億元微增2.1%，

興勤去年第4季合併營收18.65億元，季減2.7%，年增9.3%，去年第4季由於原物料價格上揚、加上中國大陸政府補貼減少，去年第4季合併毛利率下滑至41%，季減1.2個百分點，年減6.9個百分點。

興勤去年第4季稅後淨利3.64億元，季減4.2%，年減15%，去年第4季每股稅後純益2.8元，低於去年第3季EPS 2.94元。

從產品應用比重來看，去年興勤汽車與工業占比約2成，其中汽車占比約10%，資通訊應用占比約40%，家電與照明占比約19%，醫療與其他占比約21%。（編輯：趙蔚蘭）1110426