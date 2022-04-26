看好高雄5G商機 鴻海集團富鴻網加速器簽約開訓

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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）看好高雄5G聯網商機，鴻海集團旗下富鴻網進駐高雄亞灣新創園，今年更與高市府、經濟部中企處合作，評選12家新創公司展開培訓，共同推動高雄亞灣區域升級發展動能。

富鴻網與經濟部中企處、高市府合作，在高雄亞灣新創園拓點發展，第一階段正式招募共12家新創公司入選加速器，今天在高雄亞灣新創園舉辦「富鴻網5G垂直整合國際加速器開訓典禮暨合作單位簽約儀式」，宣布正式啟動培訓。

高雄市政府經發局副局長王宏榮出席致詞表示，高雄未來將以5G AIoT和半導體兩大發展主軸，結合亞灣高展館、港埠旅運中心、電競館、流行音樂中心和軟體園區等場域空間，發展科技展演、智慧娛樂及智慧港灣等創新應用，也盼更多新創來高雄發展。

富鴻網董事長邱登崧表示，富鴻網5G垂直整合國際加速器近年來致力建構友善新創及創新生態系，今年從42家新創團隊中評選出第一階段的12組團隊，逾半來自嘉義、台南、高雄，富鴻網將運用多元化資源與產業實務能量協助發展。

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經發局會後發布新聞稿指出，評選出的12家新創公司包括亮典多媒體、聲麥無線、夯司坦國際、揚揚創新科技、普格諾斯科技、北歐綠能、大城技研、初上石、蜂電綠能及天德數位等，將聚焦5G AIoT、智慧內容體感科技、海洋觀光、智慧應用及會展應用等產業領域發展。

高雄展覽館總經理涂宇欣今天也與聲麥、亮典、揚揚、天德4家新創團隊簽署合作意向書，將於高展館展開5G應用實地驗證。（編輯：陳仁華）1110426