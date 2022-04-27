同欣電到第3季看業績逐季增 車用CIS需求強勁

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北27日電）半導體構裝廠同欣電總經理呂紹萍預估，第2季業績可季增個位數百分點，第3季可較第2季成長，第2季毛利率可逐步提升，車用影像感測元件需求強勁，第2季底新產能再增加，今年車用業績占比可再提升。

同欣電今天下午受邀參加券商舉辦線上法人說明會，展望第2季4大產品營運，呂紹萍指出，高頻無線通訊模組料況佳，預估第2季出貨明顯成長，今年混合積體電路模組業績正向，陶瓷基板去年第3季業績到頂、去年第4季庫存調整至今年第1季，預估第2季可小幅回升，下半年營運正向；影像感測元件第1季有季節性因素，不過車用影像感測元件需求強勁，預估今年影像產品需求和去年差不多。

呂紹萍預估，同欣電第2季業績可較第1季成長個位數百分點，第3季業績也可季增；4大產品中，預期高頻無線通訊模組成長幅度最多，其次是影像感測產品。

呂紹萍指出，目前車用占同欣電整體營收占比超過45%，預估今年比重再增加；低軌道衛星布局方面，呂紹萍預期，今年客戶在低軌道衛星的布建顆數會比去年和前年各約1000顆增加。

對於第2季毛利率表現，呂紹萍指出，同欣電已提出毛利率提升至30%至35%的新目標，首季33.79%儘管有季節性、農曆春節工作天數少、產品組合等因素影響，但仍符合目標區間，預估第2季毛利率可逐步提升。

法人關注同欣電車用和手機CMOS影像感測元件（CIS）供需和產能狀況，呂紹萍表示，去年車用CIS元件業績大幅成長，今年第1季車用和手機應用比重相差不多，至於中國客戶存貨創新高影響，同欣電表示持續與客戶洽談長期合作，讓產能平穩運作。

同欣電預期，今年車用CIS元件需求可強勁成長，手機需求平緩，第2季底車用CIS產能會再增加。同欣電指出，與客戶討論車用CIS產能規劃以年度計算，車市變化不影響車用CIS產能擴充進度。法人預估，今年同欣電在車用CIS產能擴充幅度約30%。

談到中國封控影響，同欣電指出，對車用CIS元件沒有明顯影響，手機應用仍在觀察，部分客戶的供應鏈有些許影響，因此部分訂單轉移至同欣電，而下游手機品牌商拉貨偏弱，一來一往下，手機CIS元件表現相差不多。

關於車用晶片廠安森美半導體（ON Semiconductor）日前宣布關閉上海全球配送中心影響程度，同欣電表示，上海是安森美其中一個配送中心，同欣電與客戶溝通後了解，產品不是送到這個配送中心，因此沒有影響。

法人問及同欣電各廠區是否有用電大戶限制，同欣電表示，其中一個廠區擴建後可能符合用電大戶資格，同欣電除了規劃綠能用電外，今年底前內部也將針對ESG（環境、社會、公司治理）提出完整報告。

對於廠區產能布局，同欣電表示，新竹廠對面土地廠房進度符合規劃，八德廠興建進度可趕上原先規劃，預計7月至8月裝機。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

第三代半導體布局方面，呂紹萍指出，同欣電持續與新創公司合作，在快充、手持裝置充電器應用有實績，下一波鎖定車用和工控應用，未來目標切入逆變器領域，不過未來2年第三代半導體不會明顯挹注營收。

觀察第1季業外收益，同欣電指出，首季業外收入約新台幣2.57億元，其中新台幣匯率貶值，匯兌收益增加1.34億元，金融資產評價包括避險操作利益、投資金融商品和私募基金獲利。同欣電指出，成本結構中40%採用美元計價，其他使用新台幣計價。（編輯：張均懋）1110427