外資賣超158億元 續砍台積電搶進聯電

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（中央社記者張建中台北28日電）台股今天止跌回升，指數站上16400點，收在16419.38點，上漲116.03點。外資賣超新台幣158.47億元，持續調節台積電7402張，買超聯電5萬7963張。

隨著電子股止跌反彈，台股加權指數今天震盪收高，收在16419.38點，上漲116.03點，漲幅約0.71%，成交值2558.83億元。

外資及陸資今天賣超158.47億元，自營商賣超4.67億元，投信買超6.85億元；三大法人合計賣超156.29億元。

根據台灣證券交易所資料，外資今天賣超新光金最多，達4萬2569張，並持續賣超台積電7402張，已連續6個交易日賣超台積電合計逾9萬張。

外資其餘賣超前10名還有金寶、華航、欣興、長榮航、仁寶、旺宏、長榮及永豐金。

外資今天買超聯電最多，達5萬7963張，同時買超另一晶圓代工廠力積電3569張。外資在晶圓代工族群操作，呈現不同調情況。

聯電不僅第1季營運表現亮麗，營收與獲利同創單季歷史新高紀錄，營收634.23億元，歸屬母公司淨利198.08億元，每股純益1.61元。聯電同時看好第2季晶圓銷售可望量價齊揚。

在外資大舉買超推升下，聯電股價今天盤中一度強攻漲停，達48.8元，終場收在48.5元，上漲4.1元，漲幅達9.23%。力積電股價收在52.8元，上漲1.7元，漲幅3.33%。

台積電早盤股價雖一度翻黑，滑落至523元，下跌3元，不過，隨後在買盤湧入下，股價震盪收高，終場收在531元，上漲5元，漲幅約0.95%。

外資其餘買超前10名有友達、群創、中華電、元大滬深300正2、全新、台聚、亞聚及國喬。

分析師王兆立表示，隨著電子股回穩，有利台股走穩，只是目前市場信心依然薄弱，且量能不足，可能出現類股資金排擠情況，大盤要連續性大漲並不容易，若能逐步築底，進入箱型整理，對盤勢也是好事。（編輯：楊蘭軒）1110428