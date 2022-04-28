台灣資安主管聯盟成軍 盼縮小4萬人才缺口

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（中央社記者吳家豪台北28日電）由華碩、台達電、欣興等14家上市櫃公司共同發起的台灣資安主管聯盟今天舉辦成立大會，聯盟會長金慶柏表示，政府單位、民間企業、資安服務廠商合計資安人才缺口約31%，共缺少超過4萬人，希望學校能增加資安相關課程，盡快補足缺口。

台灣資安主管聯盟成立後，主要推動4大目標，包括資安主管核心能力養成、培訓專業資安人才、結合資安產業服務資源有效排除資安問題、協助企業建立資安管理制度並符合相關規範。

曾擔任聯電資訊長、目前為華碩集團資安長的金慶柏指出，由於政府和民間對資安的重視，相關人才需求大幅上升。台灣資安主管聯盟設有人才培訓委員會，針對資安人才培育議題，會傾聽會員廠商建議和需求，並與政府相關單位包括國家發展委員會、教育部、未來將成立的數位發展部等進行討論。

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他強調，面對典範轉移，現有人才透過培育，可以轉為台灣未來需要的人才，目前半導體、人工智慧（AI）和資安人才都比較缺。以資安為例，技術性人才包括資安管理師、架構師等，有些職務可能需要熟悉ISO法規，了解防火牆、基礎設施、駭客攻擊手法。

除了透過企業內部調派人員、進行培訓之外，金慶柏建議，國內大學和研究所的資訊工程、資訊科學、資訊管理相關科系可以增加更多資安課程，有助縮小人才缺口。（編輯：蘇志宗）1110428