台股彈升116點 法人：逐步築底、聚焦5月Fed會議

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（中央社記者張建中新竹28日電）台股震盪收高，上漲116.03點，站上16400點關卡，收在16419.38點，成交值新台幣2558.83億元。法人表示，台股可望逐步築底，美國聯準會（Fed）5月利率會議是市場關注焦點。

分析師王兆立表示，先前電子股對於財報及展望的利多，普遍面臨利多不漲的窘境，觀察近期走勢，電子股對利多消息開始有反應。

王兆立說，隨著電子股回穩，將有助大盤走穩，因指數已跌多，有機會出現反彈。據統計，4月以來指數最低落至16219.41點，大跌1474.06點，若以今年的高點18619.61點計，更回檔2400.2點。

因目前市場信心依然薄弱，且量能不足，王兆立表示，當市場資金回流電子股，傳統產業股恐面臨資金排擠的情況，預期指數要連續性大漲並不容易，不過不排除有機會逐步築底。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉說，台股這波以電子股表現最弱，而弱勢族群止跌，才有利大盤反彈。台積電是台股權重最大的個股，也是晶圓代工業龍頭，是重要指標。

此外，高價電子股近期股價面臨劇烈修正，調整本益比，黃國偉表示，未來高價電子股若能有所表現，將有利拉大比價空間。

信驊等千金股今天股價全面走高，信驊收在2700元，大漲160元，漲幅達6.29%，並超越矽力-KY的2610元，重登台股股王寶座。

緯穎股價站回1000元大關之上，重登千金股之列，收在1005元，上漲30元，漲幅約3.08%。台股增為8千金。

黃國偉說，美國升息是引發台股這波修正的一大原因，美國聯邦準備理事會5月利率會議，可能升息2碼，會議結果將是市場關注焦點。（編輯：楊蘭軒）1110428