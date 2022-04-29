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蘋果組裝廠早盤漲約1% 蘋果第3季財報藏隱憂

2022/4/29 09:59（4/29 10:23 更新）
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蘋果財務長梅斯特里表示，COVID-19疫情對供應鏈造成的衝擊和晶片短缺，可能導致蘋果2022會計年度第3季營收損失40億至80億美元，影響明顯大於第2季。圖為紐約曼哈頓第五大道蘋果直營店外觀。（中央社檔案照片）
蘋果財務長梅斯特里表示，COVID-19疫情對供應鏈造成的衝擊和晶片短缺，可能導致蘋果2022會計年度第3季營收損失40億至80億美元，影響明顯大於第2季。圖為紐約曼哈頓第五大道蘋果直營店外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳家豪台北29日電）蘋果公司2022會計年度第2季營收創同期新高，但示警相關供應鏈瓶頸恐造成第3季營收損失多達80億美元（約新台幣2360億元）。蘋果組裝廠今天早盤股價走揚，漲幅在1%左右。

iPhone組裝廠和碩今天開高漲0.2元，早盤一度來到70.1元，漲幅超過1%。iPad代工廠仁寶早盤高點至22.3元，漲幅約1.36%。手握iPhone和iPad訂單的鴻海沿平盤101.5元狹幅震盪。

MacBook組裝廠廣達開平走高，盤中一度來到83.7元，漲幅近1%。AirPods代工廠英業達盤中漲幅約1.2%，高點至25.15元。

廣達先前指出，上海廠占筆電產能20%，已恢復少量筆電和非筆電產品出貨，但仍受到物流及缺料等影響。

投顧分析，中國針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大動作防疫清零，長三角地區供應鏈中斷較原預期延長，封控影響恐至5月中。整體而言，MacBook組裝廠廣達營收恐受影響1成，零組件業者位於昆山的產線產能利用率將降至5成以下。

蘋果受惠iPhone等產品需求強勁、服務銷售創新高，第2季整體營收達973億美元，年增8.6%，優於分析師預期；iPhone銷售約506億美元，年增5.5%，服務銷售約198億美元，年增17%。

不過，蘋果財務長梅斯特里（Luca Maestri）表示，COVID-19疫情對供應鏈造成的衝擊和晶片短缺，可能導致蘋果2022會計年度第3季營收損失40億至80億美元，影響明顯大於第2季。（編輯：張均懋）1110429

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