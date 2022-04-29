世芯-KY首季獲利創歷史新高 原相降至3年新低

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（中央社記者張建中新竹29日電）IC設計服務廠世芯-KY第1季獲利表現亮麗，稅後淨利新台幣4.48億元，創歷史新高紀錄，每股純益6.32元。感測晶片廠原相第1季每股純益0.9元，創3年新低。

受基板供應緊張，世芯-KY第1季營收26.17億元，年減1.56%，表現符合預期；隨著設計營收比重提升，毛利率攀高至38.55%，較去年同期揚升2.18個百分點，稅後淨利4.48億元，創單季獲利歷史新高紀錄，年增15.68%，每股純益6.32元。

世芯-KY表示，中國上海因疫情封城，對營運影響輕微，在5奈米、6奈米及7奈米先進製程設計需求強勁下，今年營收成長可期。

利基型記憶體廠晶豪科第1季因客戶受缺料影響，季營收50.81億元，季減13.22%，不過仍較去年同期略增2.21%；稅後淨利9.57億元，季減16.56%，年增48.83%，每股純益3.41元。

晶豪科指出，缺料情況逐步緩解，將有利後續客戶拉貨動能回溫；但俄烏戰爭、通膨、升息及中國封城等狀況仍須持續關注。

通嘉第1季在手機、網通及筆記型電腦等USB PD相關應用市場需求依然熱絡，季營收5.48億元，年增27.8%；稅後淨利9395萬元，年增1.86倍，每股純益1.81元。

原相第1季受傳統淡季效應，以及部分客戶持續調節庫存影響，季營收滑落至13.93億元，年減37.93%；歸屬母公司淨利1.27億元，創3年來新低，年減70.19%，每股純益0.9元。（編輯：張良知）1110429